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09:07, 1 марта 2023Ценности

Зубы пациентки стали светиться в темноте после похода к стоматологу

Зубы тиктокерши amyxog стали светиться в темноте после коррекции улыбки у стоматолога

Кадр: @amyxog / Tiktok.com

Пользовательница сети с никнеймом @amyxog сходила к стоматологу, и ее зубы стали светиться в темноте. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте девушки.

Пациентка обратилась к специалисту за бондингом (стоматологическая процедура, в рамках которой меняются цвет и форма зубов посредством нанесения на них особых композитных материалов — прим. «Ленты.ру»), после чего отправилась на вечеринку в клуб со своими друзьями. Во время отдыха приятели заметили, что четыре передних зуба тиктокерши — боковые резцы и клыки — сияют при ультрафиолетовом освещении. При этом на размещенных кадрах видно, что центральные резцы остались затемнены.

Зрители высказали свое мнение о ситуации в комментариях. «Теперь я боюсь делать данную процедуру», «У меня два передних зуба такие», «А у меня все передние зубы светятся в темноте», «Меня это напугало, но я все еще хочу таким же образом скорректировать улыбку», — заявили они.

Ранее визажистка Хлоя уложила брови с помощью подручного средства, и они начали светиться в темноте. Юзерша пояснила, что для фиксации волосков использовала обычный клей-карандаш Pritt Stick.

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Алина Гостева
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