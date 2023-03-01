Зубы пациентки стали светиться в темноте после похода к стоматологу

Зубы тиктокерши amyxog стали светиться в темноте после коррекции улыбки у стоматолога

Пользовательница сети с никнеймом @amyxog сходила к стоматологу, и ее зубы стали светиться в темноте. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте девушки.

Пациентка обратилась к специалисту за бондингом (стоматологическая процедура, в рамках которой меняются цвет и форма зубов посредством нанесения на них особых композитных материалов — прим. «Ленты.ру»), после чего отправилась на вечеринку в клуб со своими друзьями. Во время отдыха приятели заметили, что четыре передних зуба тиктокерши — боковые резцы и клыки — сияют при ультрафиолетовом освещении. При этом на размещенных кадрах видно, что центральные резцы остались затемнены.

Зрители высказали свое мнение о ситуации в комментариях. «Теперь я боюсь делать данную процедуру», «У меня два передних зуба такие», «А у меня все передние зубы светятся в темноте», «Меня это напугало, но я все еще хочу таким же образом скорректировать улыбку», — заявили они.

Ранее визажистка Хлоя уложила брови с помощью подручного средства, и они начали светиться в темноте. Юзерша пояснила, что для фиксации волосков использовала обычный клей-карандаш Pritt Stick.