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04:52, 1 марта 2023Мир

Директор ФБР назвал наиболее вероятную причину пандемии COVID-19

Директор ФБР Рэй назвал источником пандемии COVID-19 лабораторную утечку в Ухане

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Директор ФБР Кристофер Рэй в интервью Fox News назвал наиболее вероятную причину пандемии COVID-19.

По его словам, ведомство «уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане».

Рэй также заявил, что власти Китая при этом пытаются мешать работе по установлению причин пандемии коронавируса.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказались считать коронавирус сезонным. С таким мнением выступила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, коронавирус еще находится в пандемической фазе, однако не в той острой, когда иммунитета абсолютно не было.

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Марина Совина
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