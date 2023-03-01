Директор ФБР назвал наиболее вероятную причину пандемии COVID-19

Директор ФБР Рэй назвал источником пандемии COVID-19 лабораторную утечку в Ухане

Директор ФБР Кристофер Рэй в интервью Fox News назвал наиболее вероятную причину пандемии COVID-19.

По его словам, ведомство «уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане».

Рэй также заявил, что власти Китая при этом пытаются мешать работе по установлению причин пандемии коронавируса.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказались считать коронавирус сезонным. С таким мнением выступила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, коронавирус еще находится в пандемической фазе, однако не в той острой, когда иммунитета абсолютно не было.