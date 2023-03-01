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15:46, 1 марта 2023Экономика

Россияне стали хуже платить по кредитам

«Скоринг бюро»: россияне стали хуже платить по кредитам

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Объем задолженности, просроченной более чем на 90 дней, в прошлом году вырос в сегментах потребкредитования, автокредитования и кредитных карт. О том, что россияне стали хуже платить по займам, пишет ТАСС со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

В сегменте потребкредитования объем задолженности, просроченной более чем на 90 дней, взлетел с 651,5 до 695,9 миллиарда рублей, в сегменте автокредитования — с 49,4 до 57,7 миллиарда, а в сегменте кредитных карт произошел рост с 170,5 до 184 миллиардов рублей.

В 2022 году российские банки выдали 12,53 миллиона потребительских кредитов, что на 27,1 процента меньше, чем в 2021 году. Эксперты объясняют динамику более консервативной кредитной политикой банков, которые часто отказывали потребителям с недостаточным уровнем персонального кредитного рейтинга (ПКР) и избыточной долговой нагрузкой.

Кроме того, тенденция связана с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь к наращиванию своей долговой нагрузки.

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Платон Щукин
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