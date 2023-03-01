Мужчину нашли живым через одиннадцать лет после кремации

TVBS: родственники кремировали мужчину и нашли его живым спустя одиннадцать лет

Житель китайской провинции Чунцин, который сбежал из дома престарелых и позже был признан погибшим в автокатастрофе, найден живым через одиннадцать лет после собственной кремации. Об этом сообщает TVBS.

Чжо Нань страдал психическим заболеванием и жил в доме брата. Позже мужчину переселили в дом престарелых, но он часто болел и регулярно лечился в обычной больнице. В 2012 году китаец загадочным образом исчез. Было установлено, что он сбежал через черный ход медицинского учреждения.

Родственники и полиция начали поиски, однако вскоре рядом с больницей было найдено обезображенное тело. Предположительно, тот мужчина стал жертвой в ДТП. Семья опознала погибшего как Наня и кремировала его.

Спустя 11 лет полицейский патруль наткнулся на бездомного мужчину, который вел себя странно. Полицейские доставили его в пункт оказания помощи и опубликовали сообщение о поисках родственников этого человека. Родные Наня сразу узнали его.

Воссоединившись с семьей, Нань сразу обнял брата, и они оба расплакались. Теперь полиция намерена установить личность человека, которого кремировали вместо Наня.

Ранее сообщалось, что житель Индии, которого признали мертвым, нашелся живым в другом штате спустя восемь месяцев после кремации. Когда журналисты рассказали мужчине, что семья уже похоронила его, он лишь улыбнулся и сказал, что не знал об этом.