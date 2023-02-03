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11:01, 3 февраля 2023Из жизни

Мужчина нашелся живым через восемь месяцев после кремации

Times of India: умерший мужчина нашелся живым спустя восемь месяцев

Фото: Arko Datta / Reuters

Житель Индии, которого признали мертвым, нашелся живым в другом штате спустя восемь месяцев после кремации. Об этом сообщает Times of India.

36-летний Дипак Балакришнан Канид пропал 7 июля 2022 года в городе Меппайур, штат Керала. Родственники мужчины обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. 17 июля на пляже в Керале было найдено тело умершего, которого ошибочно идентифицировали как Дипака.

Через несколько дней после похорон полиция поняла, что в действительности тело принадлежало мужчине по имени Иршад, который тоже числился пропавшим. Тест ДНК, проведенный на образцах с предполагаемого тела Дипака, подтвердил, что первоначальная идентификация была ошибочной. После этого Дипака объявили в розыск, а расследованием занялся отдел по уголовным делам.

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Во время плановой инспекции отелей на Гоа полицейские заметили у одного из постояльцев номер удостоверения личности, который совпал с номером Дипака. Мужчина был арестован. О его аресте полицейские сообщили коллегам из Кералы.

Дипак рассказал полиции, что побывал в разных местах, в том числе в Джайпуре, Дели и Пенджабе, прежде чем приехать в Гоа. Он нанимался на случайные работы, чтобы заработать на жизнь. Индиец поселился в отеле, где спустя восемь месяцев после исчезновения его обнаружила полиция. Когда журналисты рассказали мужчине, что семья уже похоронила его, Дипак лишь улыбнулся и сказал, что не знал об этом.

Ранее сообщалось, что житель китайского города Чунцин вернулся домой живым спустя два месяца после собственной кремации и похорон. Путаница возникла из-за того, что при поступлении в больницу у мужчины нашли документы другого человека.

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Алиса Дмитриева
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