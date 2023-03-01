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05:00, 1 марта 2023Из жизни

Женщина разозлилась на угрозы бойфренда и отрезала ему пенис

В Индонезии женщина отрезала пенис бойфренду из-за угрозы распространить их интимные видео

Фото: unsplash

В городе Сиболга, Индонезия, 28-летняя женщина разозлилась на бойфренда из-за угроз, напала на него и отрезала ему пенис ножом. Об этом сообщает Daily Star.

По словам начальника полиции города, женщина встретилась с партнером в отеле. Мужчина начал приставать к ней и предложил заняться сексом, однако она отказалась. Тогда бойфренд пригрозил возлюбленной, что если она не переспит с ним, он распространит их интимные видео. «Затем, когда он собирался принять душ, подозреваемая напала на него. Она взяла нож, принадлежащий мужчине, и отрезала ему пенис», — говорит начальник полиции.

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Мужчина начал громко кричать, обливаясь кровью, а женщина вышла из номера и попросила администратора отеля вызвать скорую помощь. Прибывшие на место парамедики госпитализировал пострадавшего. Сейчас он находится реанимации.

Полиция задержала индонезийку, однако еще не предъявила ей обвинений. Сотрудники правоохранительных органов ожидают, когда пострадавший сможет дать показания. Отмечается, что пара состояла в отношениях более полугода.

Ранее сообщалось, что 26-летней жительнице Великобритании Бронуин Даунс, откусившей нос своему бойфренду, удалось избежать тюрьмы. Девушка напала на мужчину во время свидания.

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Алиса Удовик
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