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13:05, 1 марта 2023Из жизни

Умершую во время свадьбы невесту сразу же заменили ее младшей сестрой

В Индии отец умершей во время свадьбы невесты предложил жениху ее младшую сестру

Фото: Unsplash

В Индии во время традиционной свадебной церемонии невеста потеряла сознание. Как сообщает Daily Star со ссылкой на индийский Hindi Latest, у девушки случился сердечный приступ, и отец невесты предложил жениху взять в жены ее младшую сестру.

Во время свадьбы на западе Индии, в штате Гуджарат, юная невеста буквально у алтаря пожаловалась на головокружение, а затем внезапно упала. Девушка не приходила в сознание, и родственники увезли ее в больницу. Там выяснилось, что невеста скоропостижно скончалась из-за остановки сердца.

Вместо того чтобы отменить свадьбу, отец девушки предложил жениху взять в жены сестру умершей невесты. Мужчина не отказался от предложения, и младшая сестра заняла место старшей. Тело мертвой невесты оставили в морге больницы до окончания празднований.

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Ранее сообщалось еще об одной невесте из Индии, которая потеряла сознание во время свадьбы в городе Малихабад и скончалась. Причиной ее смерти также стал сердечный приступ.

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Антонина Черташ
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