Невеста потеряла сознание во время свадьбы и умерла

OpIndia: в Индии невеста умерла от сердечного приступа во время свадьбы

Жительница Индии, 21-летняя Шиванги Шарма, потеряла сознание во время свадьбы в городе Малихабад и скончалась. Об этом сообщает OpIndia.

Свадьба Шармы и ее жениха Вивека проходила в пятницу, второго декабря. После совершения обрядов невеста поднялась на сцену, чтобы надеть на будущего супруга цветочную гирлянду. Когда молодоженов фотографировали, Шарма внезапно потеряла сознание и рухнула на пол.

Девушку срочно доставили в местную больницу, а затем решили перевести в травматологический центр, однако по дороге она умерла. Позже выяснилось, что причиной скоропостижной смерти стал сердечный приступ.

Отмечается, что в течение 15-20 дней у девушки были высокая температура и давление, однако она выздоровела за неделю до свадьбы. В день церемонии Шарма снова почувствовала недомогание и обратилась в больницу. Врачи дали ей лекарство и, когда давление нормализовалось, отправили домой.

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