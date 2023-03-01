«Чек Индекс»: в России средний чек на товары для детей вырос на 17 процентов

За два первых месяца года средний чек на товары для детей вырос на 17 процентов год к году — почти до 3,4 тысячи рублей. При этом число покупок упало на три процента. О том, что россиянам начали дороже обходиться детские товары, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Чек Индекс».

Наибольший рост среднего чека зафиксирован в несетевых магазинах. В целом потребители стали покупать реже или отдавать предпочтение более дешевому товару, отметила вице-президент Inventive Retail Group (управляет сетью «Мир кубиков») Мария Голенкова. Рост среднего чека эксперт связывает с повышением цен со стороны производителей, с усложнением логистики и повышением финансовых рисков из-за параллельного импорта.

Число покупок в сегменте детского питания упало на 11 процентов при росте среднего чека на 12 процентов (до 79 рублей), покупки подгузников сократились на 16 процентов, а средний чек увеличился на 15 процентов (до 648 рублей). Предпосылок для изменений к лучшему нет, поскольку рождаемость снижается, потребители продолжают экономить на фоне неопределенности внутри страны, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

В 2022 году продажи в России детского питания и товаров гигиены снизились в натуральном выражении на 7,8 процента год к году. В целом россияне стали экономить на покупке всех основных категорий детского питания, в том числе на готовых напитках для детей и молочных продуктах.