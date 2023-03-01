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17:57, 1 марта 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о потере Украиной 70 процентов подготовленных солдат в Артемовске

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ потеряли 70 процентов опытных солдат в Артемовске

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Артемовске 70 процентов подготовленного личного состава, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Они уже потеряли до 70 процентов, их вывели на доукомплектование», — сказал Кимаковский о подготовленных подразделениях, указав, что теперь в Артемовск отправляются части ВСУ, имеющие меньшее значение для Киева.

Накануне основатель и глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силам ЧВК в Артемовске продолжают оказывать «яростное сопротивление десятки тысяч бойцов украинской армии».

Он добавил, что в город прибывают дополнительные резервы украинских войск, ВСУ всеми силами пытаются удержать населенный пункт.

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Алевтина Запольская
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