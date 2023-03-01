В ДНР заявили о потере Украиной 70 процентов подготовленных солдат в Артемовске
Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ потеряли 70 процентов опытных солдат в Артемовске
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Артемовске 70 процентов подготовленного личного состава, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«Они уже потеряли до 70 процентов, их вывели на доукомплектование», — сказал Кимаковский о подготовленных подразделениях, указав, что теперь в Артемовск отправляются части ВСУ, имеющие меньшее значение для Киева.
Накануне основатель и глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силам ЧВК в Артемовске продолжают оказывать «яростное сопротивление десятки тысяч бойцов украинской армии».
Он добавил, что в город прибывают дополнительные резервы украинских войск, ВСУ всеми силами пытаются удержать населенный пункт.