В ДНР заявили о потере Украиной 70 процентов подготовленных солдат в Артемовске

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ потеряли 70 процентов опытных солдат в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Артемовске 70 процентов подготовленного личного состава, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Они уже потеряли до 70 процентов, их вывели на доукомплектование», — сказал Кимаковский о подготовленных подразделениях, указав, что теперь в Артемовск отправляются части ВСУ, имеющие меньшее значение для Киева.

Накануне основатель и глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силам ЧВК в Артемовске продолжают оказывать «яростное сопротивление десятки тысяч бойцов украинской армии».

Он добавил, что в город прибывают дополнительные резервы украинских войск, ВСУ всеми силами пытаются удержать населенный пункт.