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14:42, 1 марта 2023Бывший СССР

Пригожин заявил о яростном сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске

Пригожин заявил, что в Артемовске оказывают сопротивление десятки тысяч бойцов ВСУ

Фото: Marko Djurica / Reuters

Основатель и глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силам ЧВК в Артемовске продолжают оказывать «яростное сопротивление десятки тысяч бойцов украинской армии». Слова Пригожина приводит в Telegram-канале его пресс-служба.

Пригожин добавил, что в город прибывают дополнительные резервы украинских войск, ВСУ всеми силами пытаются удержать населенный пункт. «Кровопролитность боев увеличивается с каждым днем», — указал он.

25 февраля Пригожин сообщал, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль поселок Ягодное на севере Артемовска.

Ранее Евгений Пригожин ответил на обвинения Вашингтона в покупке спутниковых снимков, подчеркнув, что у ЧВК «Вагнер» нет необходимости приобретать их, так как компания уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть которых — радиолокационные.

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Антон Похиляк
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