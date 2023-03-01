Пригожин ответил на обвинения США в получении спутниковых снимков

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: у компании нет необходимости покупать спутниковые снимки

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на обвинения Вашингтона в получении спутниковых снимков. Комментарий приводит его пресс-служба в Telegram.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк обвинил китайскую компанию Spacety Co в отправке ЧВК «Вагнер» спутниковых снимков.

Пригожин подчеркнул, что у компании нет необходимости покупать спутниковые снимки, так как ЧВК «Вагнер» уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть которых — радиолокационные.

«Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США», — отметил он.

15 февраля сообщалось, что группа американских сенаторов призвала признать ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией. По словам сенатора Линдси Грэм, это позволит задействовать всю тяжесть американских санкций. Пригожин, в свою очередь, отметил, что деятельность самих Штатов полностью подходит под пункты с описанием того, какая организация может быть признана террористической.