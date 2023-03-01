Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:48, 1 марта 2023Мир

США обвинили китайскую компанию в отправке спутниковых снимков ЧВК «Вагнер»

Reuters: Госдеп обвинил компанию Spacety из КНР в отправке спутниковых снимков «Вагнеру»

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк в ходе слушаний комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США обвинил китайскую компанию Spacety Co в отправке частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» спутниковых снимков. Об этом сообщает Reuters.

«Одна из компаний, внесенных в черный список, Spacety Co предоставляла спутниковые снимки ЧВК "Вагнер», — заявил помощник главы Госдепа.

Критенбринк добавил, что США доводят информацию о возможности предоставления КНР военной помощи России для использования на Украине. «С удовлетворением могу заметить, что союзники разделяют нашу обеспокоенность на этот счет», — отметил он.

Ранее группа американских сенаторов призвала признать ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией. По словам сенатора Линдси Грэм, это позволит задействовать всю тяжесть американских санкций.

Бизнесмен Евгений Пригожин заявлял, что идея США признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией не попадает ни под один из критериев для подобного решения. При этом, добавил он, деятельность самих Штатов полностью под них подходит.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия приостановила свое участие в ДСНВ
США обвинили китайскую компанию в отправке спутниковых снимков ЧВК «Вагнер»
Российские военкоры сообщили об атаке целей противника в Полтавской области
Политолог объяснил значение визита Лукашенко в Пекин
Бойцы ЧВК «Вагнер» разбили подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона»
В ЕС оценили возможность послаблений санкций против России
В Греции столкнулись два поезда
Сексолог рассказала об истинном отношении женщин к оральному и анальному сексу
В Чехии раскрыли главную ошибку Байдена в отношении России
Женщина разозлилась на угрозы бойфренда и отрезала ему пенис
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.