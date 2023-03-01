США обвинили китайскую компанию в отправке спутниковых снимков ЧВК «Вагнер»

Reuters: Госдеп обвинил компанию Spacety из КНР в отправке спутниковых снимков «Вагнеру»

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк в ходе слушаний комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США обвинил китайскую компанию Spacety Co в отправке частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» спутниковых снимков. Об этом сообщает Reuters.

«Одна из компаний, внесенных в черный список, Spacety Co предоставляла спутниковые снимки ЧВК "Вагнер», — заявил помощник главы Госдепа.

Критенбринк добавил, что США доводят информацию о возможности предоставления КНР военной помощи России для использования на Украине. «С удовлетворением могу заметить, что союзники разделяют нашу обеспокоенность на этот счет», — отметил он.

Ранее группа американских сенаторов призвала признать ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией. По словам сенатора Линдси Грэм, это позволит задействовать всю тяжесть американских санкций.

Бизнесмен Евгений Пригожин заявлял, что идея США признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией не попадает ни под один из критериев для подобного решения. При этом, добавил он, деятельность самих Штатов полностью под них подходит.