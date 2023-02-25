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19:47, 25 февраля 2023Россия

Пригожин заявил о взятии под контроль поселка на севере Артемовска

Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Ягодное на севере Артемовска

Фото: Alex Babenko / Reuters

Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль поселок Ягодное на севере города Артемовск. Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин в Telegram.

«В 19 часов 25 февраля штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью овладели населенным пунктом Ягодное на севере Бахмута (украинское название Артемовска — прим. “Ленты.ру”)», — говорится в сообщении.

Антон Похиляк
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