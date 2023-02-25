Пригожин заявил о взятии под контроль поселка на севере Артемовска
Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Ягодное на севере Артемовска
Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль поселок Ягодное на севере города Артемовск. Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин в Telegram.
«В 19 часов 25 февраля штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью овладели населенным пунктом Ягодное на севере Бахмута (украинское название Артемовска — прим. “Ленты.ру”)», — говорится в сообщении.