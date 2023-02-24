Пригожин сообщил о взятии села Берховка под Артемовском

Российские войска взяли под контроль село Берховка под Атремовском. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба.

«Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК "Вагнер" полностью контролируют Берховку», — заявил он.

22 февраля советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вскоре сдадут Артемовск. Он указал, что инициатива находится в руках у российских подразделений, которые вошли в Артемовск с его северной части.

Ранее Гагин объяснил упорство ВСУ при обороне Артемовска неподготовленностью. Он также указал, что в Артемовске в настоящее время находится только оперативный состав Вооруженных сил Украины — военнослужащие и низшее звено командиров.

