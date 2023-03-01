Ветеран Дрейвен: США готовят атаку под ложным флагом для обвинения РФ и развязывания войны

Американский ветеран Ноктис Дрейвен раскрыл план США против России. Он написал в Twitter, что Вашингтон готовит атаку под ложным флагом для того, чтобы обвинить в этом Москву и развязать войну.

По словам бывшего военнослужащего, уже сейчас Соединенные Штаты используют новости и СМИ, чтобы подготовить население к открытому конфликту с Россией и Китаем. Он указал, что Запад вложил слишком много средств в противостояние на Украине, чтобы позволить Киеву потерпеть неудачу.

«Если простой риторики им не хватит, я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО, чтобы раздуть эмоции и втянуть нас в войну», — подчеркнул Дрейвен.

Он призвал не ограничиваться политическими дискуссиями относительно происходящего в США и других странах Запада и начать открывать глаза.

Ранее Дрейвен заявил, что США, наблюдая за конфликтом на Украине, столкнулись с отрезвляющей правдой о мощи российской армии и выяснили, что Россия — совсем не то, чего они ожидали.

