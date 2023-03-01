Ветеран США Дрейвен: Россия оказалась для американцев совсем не тем, что они ожидали

США, наблюдая за конфликтом на Украине, столкнулись с отрезвляющей правдой о мощи российской армии и выяснили, что Россия — совсем не то, чего они ожидали. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

«Америка осознает, что противостояние России — это не то самое сафари, коими были Афганистан и Ирак. О мои наивные американцы, неужели вы думали, что Ирак и Афганистан были настоящей войной? Война — это когда вы сражаетесь с равной по силе, обученной, финансируемой и гордой армией», — заявил Дрейвен.

Ветеран подчеркивает, что многие годы американская пропаганда убеждала граждан в том, что США непобедимы. Дрейвен считает, что нынешнее противостояние сможет открыть гражданам глаза и спасти их.

Ранее Ноктис Дрейвен призвал бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не гибнуть за свое правительство, которое не ценит их жизни, и не отправляться прямиком в «мясорубку».