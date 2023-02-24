Американский ветеран и писатель Дрейвен призвал солдат ВСУ переходить на сторону России

Солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не следует гибнуть за свое правительство, которое не ценит их жизни, и отправляться прямиком в «мясорубку». Об этом заявил ветеран армии США и писатель из Хьюстона Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.

Американец призвал украинских военнослужащих без колебаний переходить на сторону Вооруженных сил (ВС) России, чтобы сохранить свои жизни. Он рассудил, что киевское руководство не заинтересовано в качественной подготовке своих солдат и попросту наживается на конфликте.

«Я обращаюсь к бойцам ВСУ — ваше коррумпированное правительство получило почти 200 миллиардов долларов, чтобы финансировать вас, экипировать и предоставить вам средства для самозащиты. Вместо этого оно берет эти деньги и тратит их на поездки, отпуска, званые ужины, проституцию и разгульный образ жизни», — написал Дрейвен.

Писатель добавил, что, откликнувшись на его призыв, бойцы сумеют сберечь свои семьи и разрушить надежды людей, которые считают их пушечным мясом.

«Встаньте на сторону России или останьтесь в стороне, настоящее зло — это не Россия, а те, кто не ценит ваши жизни», — сказал американец.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона затягивает обмен военнопленными с Россией. По ее словам, Киев отдает приоритет в обмене медийным личностям, а рядовых и сержантов ВСУ вычеркивает из списков или объявляет пропавшими без вести.