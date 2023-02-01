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12:17, 1 февраля 2023Россия

Москалькова рассказала о сложностях в обмене пленными с Украиной

Омбудсмен Москалькова заявила, что Украина затягивает обмен военнопленными с Россией
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Украинская сторона затягивает обмен военнопленными с Россией. Об этой сложности обменного процесса рассказала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова.

По словам Москальковой, Украина отдает приоритет в обмене медийным личностям, а рядовых и сержантов из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вычеркивает из списков или объявляет пропавшими без вести.

«Такие двойные стандарты затягивают обменный процесс, а это значит, что десятки наших российских ребят, среди которых есть и тяжело раненные, не могут вернуться домой», — заявила омбудсмен.

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Омбудсмен призвала активизировать обменный процесс и отметила, что считает несправедливым заново отправлять вернувшихся из плена солдат в зону боевых действий.

Точное количество находящихся в украинском плену российских военнослужащих неизвестно, однако российская сторона периодически сообщает о данных с противоположной стороны. Так летом глава Минобороны России Сергей Шойгу называл число попавших в российский плен солдат ВСУ.

Последний на сегодняшний день обмен пленными состоялся 31 декабря. Тогда из украинского пленного вернулись 82 российских военнослужащих.

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Марк Леонов
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