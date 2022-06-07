Шойгу раскрыл число плененных украинских военных

Министр обороны Шойгу заявил о 6489 плененных военных ВСУ

Общее число плененных украинских военных за все время специальной военной операции (СВО) России на Украине достигло 6489. Такое число раскрыл министр обороны Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), их общее количество составляет 6489 человек», — сказал глава оборонного ведомства, рассуждая о промежуточных итогах СВО.

Ранее Минобороны опубликовало видео, в котором пленные украинские солдаты рассказали, что командование киевских войск скрывает настоящие потери, а павших сослуживцев хоронит в братских могилах.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале СВО. Таким образом, по словам главы государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).