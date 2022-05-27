Минобороны рассказало о впечатлениях украинских пленных от российских солдат

МО РФ сообщило, что украинские пленные восхитились российскими солдатами

Пленные Вооруженных сил Украины (ВСУ) восхитились российскими солдатами и рассказали, что командование киевских войск скрывает потери, а павших сослуживцев хоронит в братских могилах. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает РИА Новости.

По словам одного из военнопленных Андрея Каминского, по приезде в тыл российских подразделений их развязали, дали воду и еду. «Хорошие, крутые ребята, хороший, я так понимаю, командир — потому что у него все спрашивали, что делать, — отличный человек. Смотришь на лицо и понимаешь, что, если он говорит, что все будет хорошо, — все будет хорошо», — рассказал он.

Каминский добавил, что обеспечение их подразделения было на низком уровне. Так, долгое время солдаты не получали горячей еды. В плену украинские военные получили горячее питание, воду и сигареты, уточнил он.

Еще один военнопленный, Никита Лазаренко, рассказал, что командование ему приказало хоронить погибших сослуживцев в братской могиле, однако настоящие потери скрывались.

Ранее стало известно, что четверо военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен спецподразделению «Ахмат» в населенном пункте Боровское под Северодонецком. Кроме того, о готовности сложить оружие заявили еще 16 человек с позиций в этом же населенном пункте.