Военнослужащие ВСУ сдались «Ахмату»

РИА Новости: четверо военных ВСУ сдались спецподразделению «Ахмат» под Северодонецком

Четверо военнослужащих ВС Украины (ВСУ) сложили оружие и сдались в плен спецподразделению «Ахмат» в населенном пункте Боровское под Северодонецком. Об этом сообщает РИА Новости.

«Люди, которые не имеют абсолютно никакого желания воевать, по сути своей, люди, которых насильно загоняют рыть окопы», — рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, добавив, что среди сдавшихся есть представители теробороны и один мобилизованный.

«Каждый раз удручает то состояние, в котором ты находишь этих бойцов, которые попадают к тебе в плен. Их состояние реально удручающее», — сказал Алаудинов.

Также он пояснил, что бойцы спецподразделения незаметно подошли к одной из позиций украинских силовиков в населенном пункте Боровское под Северодонецком и предложили находящимся там военнослужащим сдаться. О готовности сложить оружие заявили еще 16 человек с позиций в этом же населенном пункте.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти Украины «выхватывают прямо из своих домов простых тружеников» и отправляют на передовую. По его словам, они это делают ради отчетности перед НАТО. По словам пленных, сдавшихся чеченским подразделениям, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) буквально «похищают местных жителей и заставляют взять в руки оружие для сопротивления российским военнослужащим».