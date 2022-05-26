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Кадыров заявил об отправляющих «простых тружеников» на передовую властях Украины

Глава Чечни Кадыров заявил об отправляющих «простых тружеников» на передовую властях Киева

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Власти Украины «выхватывают прямо из своих домов простых тружеников» и отправляют на передовую. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, они это делают ради отчетности перед НАТО. По словам пленных, сдавшихся чеченским подразделениям, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) буквально «похищают местных жителей и заставляют взять в руки оружие для сопротивления российским военнослужащим», добавил Кадыров.

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Так, рядовыми украинского пятого батальона теробороны стали Иван Мазун и Андрей Опришко, которые утверждают, что были мобилизованы насильно, как и тысячи других граждан. «Их держат впроголодь и при этом используют не только для сопротивления нашим бойцам, но и для выполнения черновой работы», — заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров рассказал, что чеченские добровольцы, отправившиеся на Украину, получают единоразово сумму в размере 300 тысяч рублей. Помимо единоразовых выплат, добровольцам, участвующим в спецоперации, ежедневно перечисляют на счет 53 доллара от министерства обороны России, уточнил он.

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Сергей Истомин
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