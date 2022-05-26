Кадыров заявил об отправляющих «простых тружеников» на передовую властях Украины

Глава Чечни Кадыров заявил об отправляющих «простых тружеников» на передовую властях Киева

Власти Украины «выхватывают прямо из своих домов простых тружеников» и отправляют на передовую. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, они это делают ради отчетности перед НАТО. По словам пленных, сдавшихся чеченским подразделениям, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) буквально «похищают местных жителей и заставляют взять в руки оружие для сопротивления российским военнослужащим», добавил Кадыров.

Так, рядовыми украинского пятого батальона теробороны стали Иван Мазун и Андрей Опришко, которые утверждают, что были мобилизованы насильно, как и тысячи других граждан. «Их держат впроголодь и при этом используют не только для сопротивления нашим бойцам, но и для выполнения черновой работы», — заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров рассказал, что чеченские добровольцы, отправившиеся на Украину, получают единоразово сумму в размере 300 тысяч рублей. Помимо единоразовых выплат, добровольцам, участвующим в спецоперации, ежедневно перечисляют на счет 53 доллара от министерства обороны России, уточнил он.