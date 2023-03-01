В офисе Зеленского заявили о непричастности к ударам по территории России
Советник офиса Зеленского Подоляк заявил, что Украина не наносит ударов по территории РФ
Украина непричастна к ударам по территории России, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова передает РИА Новости.
«Украина не наносит ударов по территории РФ», — написал он в социальных сетях, назвав боевые действия оборонительными, а их целью — возвращение утраченных Киевом территорий.
Накануне в пяти регионах России за последние сутки произошли атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). О происшествиях сообщили в Адыгее, Белгороде и Брянской области, а также в Туапсе Краснодарского края и в Подмосковье.