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11:35, 1 марта 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о непричастности к ударам по территории России

Советник офиса Зеленского Подоляк заявил, что Украина не наносит ударов по территории РФ

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Украина непричастна к ударам по территории России, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова передает РИА Новости.

«Украина не наносит ударов по территории РФ», — написал он в социальных сетях, назвав боевые действия оборонительными, а их целью — возвращение утраченных Киевом территорий.

Накануне в пяти регионах России за последние сутки произошли атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). О происшествиях сообщили в Адыгее, Белгороде и Брянской области, а также в Туапсе Краснодарского края и в Подмосковье.

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Алевтина Запольская
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