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20:18, 1 марта 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать недвижимость на популярном курорте

Dubai-Realty.com: российский спрос на недвижимость в Дубае вырос на 35 процентов

Фото: Unsplash

По итогам января 2023 года российский спрос на недвижимость в Дубае вырос на 35 процентов по сравнению с декабрем 2022-го. О том, что покупатели из России бросились приобретать жилье на популярном курорте, говорится в исследовании Dubai-Realty.com, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Спрос на недвижимость в Дубае со стороны россиян впервые вырос в рамках помесячной динамики с октября прошлого года. После рекордного всплеска интереса к жилью на курорте в середине осени показатель падал на протяжении двух месяцев.

В январе российский спрос оказался на 70 процентов выше среднемесячного результата за 2022 год. Кроме того, показатель на 19 процентов превысил пиковый результат 2022 года, который пришелся на октябрь.

Ранее сообщалось, что в 2022 году граждане России стали самыми активными иностранными покупателями недвижимости в Дубае. Они обошли жителей Великобритании, Индии, Франции и Италии, которые также вошли в пятерку лидеров. Эксперты отметили, что в последние два года объем продаж жилья на курорте удваивался.

Александра Качан
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