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21:00, 21 февраля 2023Среда обитания

Россияне стали самыми активными покупателями жилья на популярном курорте

Nikoliers: россияне возглавили пятерку самых активных покупателей жилья в Дубае

Фото: frantic00 / Shutterstock / Fotodom

Россия возглавила список иностранных государств, граждане которых наиболее часто интересовались приобретением недвижимости в Дубае в 2022 году. О том, что они стали самыми активными покупателями жилья на популярном курорте, со ссылкой на заявление регионального директора департамента исследований Nikoliers Вероники Лежневой сообщает ТАСС.

Эксперт отметила, что в пятерку лидеров по спросу на жилье в Дубае также вошли граждане Великобритании, Индии, Франции и Италии. В компании предполагают, что по итогам наступившего 2023 года в этом перечне появится Китай.

Аналитики отметили, что в последние два года объем продаж жилья на популярном курорте удваивался. Согласно их наблюдениям, в январе-феврале текущего года продолжается активный рост показателей.

В феврале стало известно, что россияне начали скупать дорогое жилье в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным компании Dubai-Realty.com, по итогам 2022 года спрос россиян на высокобюджетную недвижимость в стране вырос на 139,95 процента по сравнению с 2021 годом.

Полина Кислицына
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