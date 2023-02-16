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10:12, 16 февраля 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать дорогое жилье в одной курортной стране

Dubai-Realty.com: российский спрос на элитную недвижимость в ОАЭ вырос на 139,9 процента

Фото: unsplash

По итогам 2022 года спрос на элитную недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) со стороны россиян вырос на 139,95 процента по сравнению с 2021 годом. О том, что граждане бросились скупать дорогое жилье в одной курортной стране, говорится в исследовании компании Dubai-Realty.com, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В прошедшем году эксперты зафиксировали несколько волн интереса россиян к элитной недвижимости в ОАЭ. Первый всплеск активности покупателей пришелся на февраль, когда количество соответствующих запросов увеличилось на 196 процентов по сравнению с январем. Рост показателя оказался самым резким за последние несколько лет.

Пик российского спроса на дорогое жилье в курортной стране в 2022-м пришелся на август. В последний месяц лета число запросов превысило среднемесячный показатель на 53,86 процента.

Ранее сообщалось, что в целом интерес россиян к недвижимости в ОАЭ за год вырос на 288,87 процента. При этом более 96 процентов клиентов отдавали предпочтение жилью в Дубае. Вторым по популярности городом оказался Абу-Даби, а третьим — Шарджа.

Александра Качан
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