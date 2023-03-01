В МГУ открылась сгенерированная нейросетью выставка

Выставка «Эхо героев», сгенерированная с помощью нейросетей, открылась в МГУ

Медиа экспозиция «Эхо героев», посвященная известным выпускникам МГУ, открылась в атриуме Ломоносовского корпуса университета. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для того, чтобы создать атмосферу погружения в виртуальную память МГУ, авторы проекта использовали искусственный интеллект. Был создан специальный куб, в котором гостей встречает виртуальный русский ученый Михаил Ломоносов, после чего пространство зала «оживает». На стены проецируются видеоистории героев, сгенерированные с помощью нейросетей, звучат голос рассказчика и музыка.

Героями первого цикла выставки стали герой СССР штурман Евгения Руднева, татарский поэт Муса Джалиль, телеграфистка Варвара Базарная, автоматчик 300-го стрелкового полка Эстонского корпуса Олег Лейст и профессор Мирон Вовси.

Замдекана факультета фундаментальной медицины МГУ Мария Воронцова рассказала, что идея проекта родилась благодаря студентам и выпускникам разных факультетов. По ее словам, задачей авторов было «оживить» сведения, хранившиеся в книгах и архивных документах, с помощью современных технологий.

«В перспективе мы надеемся, если проект будет иметь успех, организовать более масштабную выставку. Хотелось бы расширить контент, показывая судьбы людей, которые оставили след в жизни не только Московского университета, но и нашей страны», — отметила Воронцова.

Выставка продлится до 27 марта.