Власти российского города прокомментировали сообщения о громких звуках

Глава Ейска Краснодарского края Бублик заявил о проведении военно-тактических учений

Глава администрации Ейска в Краснодарском крае Роман Бублик в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о громких звуках, на которые обратили внимание жители российского города и Ейского района.

Обращаясь к жителям района, Бублик напомнил, что на территории Ейского района проводятся военно-тактические учения, о которых власти уже сообщали ранее. Он попросил граждан соблюдать спокойствие.

«Обо всем происходящем на территории Ейского района я вам всегда сообщаю, поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети», — заявил глава администрации. Он призвал жителей критически воспринимать информацию из неофициальных источников.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать все обстоятельства попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) применить беспилотники для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани.