Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена Артемовск

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с советником Байдена Салливаном ситуацию в Артемовске

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил с советником лидера США Джо Байдена Джейком Салливаном ситуацию в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. (...) Обсудили ситуацию на фронте, в частности оборону Бахмута», — сказал Ермак. Кроме того, были подведены итоги встречи Зеленского и Байдена, которая прошла в Киеве. Согласно заявлению Ермака, стороны также обменялись мнениями относительно украинской «формулы мира».

Ранее украинский политолог Михаил Павлив заявил, что президент США проинформировал Зеленского о возможной заморозке боевых действий в ближайшее время. Как утверждает его источник, Байден опасается, что если мирная инициатива Китая не будет принята Вашингтоном и Киевом, то это «развяжет руки» КНР для прямой военной помощи российской стороне. Помимо этого, уточняется, что США дали добро Украине на временную эскалацию боевых действий в Запорожской области.