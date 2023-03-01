Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:27, 1 марта 2023Бывший СССР

Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена Артемовск

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с советником Байдена Салливаном ситуацию в Артемовске
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил с советником лидера США Джо Байдена Джейком Салливаном ситуацию в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. (...) Обсудили ситуацию на фронте, в частности оборону Бахмута», — сказал Ермак. Кроме того, были подведены итоги встречи Зеленского и Байдена, которая прошла в Киеве. Согласно заявлению Ермака, стороны также обменялись мнениями относительно украинской «формулы мира».

Ранее украинский политолог Михаил Павлив заявил, что президент США проинформировал Зеленского о возможной заморозке боевых действий в ближайшее время. Как утверждает его источник, Байден опасается, что если мирная инициатива Китая не будет принята Вашингтоном и Киевом, то это «развяжет руки» КНР для прямой военной помощи российской стороне. Помимо этого, уточняется, что США дали добро Украине на временную эскалацию боевых действий в Запорожской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о яростном сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске
Мясников назвал безвредную дозу алкоголя
Гимназистка попала в больницу после избиения учительницей
В Таиланде арестовали серийного грабителя одиноких российских туристок
Названы города Подмосковья с самыми дешевыми новостройками
На Украине обвинили NBC News в нарушении законодательства
Влияние открытия БКЛ на цену недвижимости около станций оценили
В Финляндии проголосовали о вступлении в НАТО
Боснийский футболист рассказал о реакции соотечественников на переход в клуб РПЛ
ЕС усилит контроль за соблюдением антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.