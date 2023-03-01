Раскрыты детали переговоров Зеленского и Байдена

Украинский политолог Павлив: Байден предрек Зеленскому возможную заморозку боевых действий

В ходе общения с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден проинформировал о возможной заморозке боевых действий в ближайшее время. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский политолог Михаил Павлив.

По словам его источника, президент США опасается, что если мирная инициатива Китая не будут принята Соединенными Штатами и Украиной, то это «развяжет руки» КНР для прямой военной помощи российской стороне. «Более того, это может привести к усилению противоречий между Пекином и Вашингтоном. В нынешней ситуации для Вашингтона это нежелательный сценарий», — пояснил эксперт.

Его источник также сообщил, что США дали добро Украине на временную эскалацию боевых действий в Запорожской области, чтобы предоставить Киеву возможность отвоевать до предполагаемой заморозки конфликта значительную часть территории региона с месторождениями кадмия и никеля, разработкой которых американские фирмы намерены заниматься после окончания боев.

«Этим можно объяснить слова Байдена о том, что в ближайшее время Украину ждут "тяжелые дни"... скорее всего, перед заморозкой будет попытка максимального прорыва ВСУ с большим количеством жертв и неясными последствиями», — добавил Павлив.

Ранее Зеленский заявлял о подготовке Украины к захвату Крыма. В свою очередь, Байден высказал предположение, что возвращение Киевом полуострова может затянуться, допустив, что перед тем, как это произойдет, может быть переходный период. При этом он подчеркнул, что США не собираются решать за Украину, на чем заканчивать конфликт с Россией.