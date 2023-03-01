Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:11, 1 марта 2023Бывший СССР

Раскрыты детали переговоров Зеленского и Байдена

Украинский политолог Павлив: Байден предрек Зеленскому возможную заморозку боевых действий

Фото: Evan Vucci / АР

В ходе общения с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден проинформировал о возможной заморозке боевых действий в ближайшее время. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский политолог Михаил Павлив.

По словам его источника, президент США опасается, что если мирная инициатива Китая не будут принята Соединенными Штатами и Украиной, то это «развяжет руки» КНР для прямой военной помощи российской стороне. «Более того, это может привести к усилению противоречий между Пекином и Вашингтоном. В нынешней ситуации для Вашингтона это нежелательный сценарий», — пояснил эксперт.

Материалы по теме:
«Из Киева звучат только ультиматумы» Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
Сегодня
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023

Его источник также сообщил, что США дали добро Украине на временную эскалацию боевых действий в Запорожской области, чтобы предоставить Киеву возможность отвоевать до предполагаемой заморозки конфликта значительную часть территории региона с месторождениями кадмия и никеля, разработкой которых американские фирмы намерены заниматься после окончания боев.

«Этим можно объяснить слова Байдена о том, что в ближайшее время Украину ждут "тяжелые дни"... скорее всего, перед заморозкой будет попытка максимального прорыва ВСУ с большим количеством жертв и неясными последствиями», — добавил Павлив.

Ранее Зеленский заявлял о подготовке Украины к захвату Крыма. В свою очередь, Байден высказал предположение, что возвращение Киевом полуострова может затянуться, допустив, что перед тем, как это произойдет, может быть переходный период. При этом он подчеркнул, что США не собираются решать за Украину, на чем заканчивать конфликт с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о яростном сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске
Брат Нурмагомедова высказался о возможности провести поединок со Стерлингом
Всех пострадавших при крушении Ми-8 под Мурманском отпустили из больницы
На упавшем под Москвой беспилотнике нашли украинскую маркировку
В США заявили о попытке устроить беседу Зеленского и американского депутата
Экс-главе дознания ФТС огласили приговор за злоупотребление полномочиями
Мясников назвал безвредную дозу алкоголя
Гимназистка попала в больницу после избиения учительницей
В Таиланде арестовали серийного грабителя одиноких российских туристок
Названы города Подмосковья с самыми дешевыми новостройками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.