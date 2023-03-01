Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:46, 1 марта 2023Мир

В США назвали неразумным использованием ресурсов поставки F-16 Украине

Конгрессмен Смит: истребителям F-16 придется бороться за выживание на Украине

Фото: Peter Casey / USA Today Sports / Reuters

Возможная отправка истребителей F-16 на Украину является неразумным использованием ресурсов, заявил председатель комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит. Его слова приводит CNN.

По словам конгрессмена, управляться с техникой следует научить не только украинских пилотов, но и механиков, кроме того, необходимо иметь аэродромы, на которых истребители могут базироваться. Также для обеспечения работы F-16 нужны запчасти.

«В лучшем случае мы могли бы поставить на Украину несколько боеспособных F-16 в течение года или восьми месяцев, если мы действительно будем настаивать на этом», — сказал он, добавив, что истребителям придется «бороться за выживание» на поле боя.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что Киев запросил у США 128 истребителей четвертого поколения F-16. Вашингтон считает, что в перспективе Украине понадобятся от 50 до 80 западных истребителей. Он уточнил, что отправка Киеву старых моделей F-16 потребовала бы от 18 до 24 месяцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Миру предрекли новые землетрясения
Глава МИД Ирана приедет в Россию
Посольство высказалось о россиянах на столкнувшихся в Греции поездах
Известная российская юмористка высказалась об уходе с шоу на ТНТ
Виктория Бекхэм снялась в пиджаке на голое тело для журнала
The Weeknd сыграет главную роль в спродюсированном им фильме
Автобус влетел в здание российского суда и попал на видео
Стало известно об уничтожении взвода гаубиц ВСУ в Херсонской области
Шура назвал преимущество жизни рядом с МКАД
Российский пенсионер решил разобрать боеприпас и погиб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.