В США назвали неразумным использованием ресурсов поставки F-16 Украине

Конгрессмен Смит: истребителям F-16 придется бороться за выживание на Украине

Возможная отправка истребителей F-16 на Украину является неразумным использованием ресурсов, заявил председатель комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит. Его слова приводит CNN.

По словам конгрессмена, управляться с техникой следует научить не только украинских пилотов, но и механиков, кроме того, необходимо иметь аэродромы, на которых истребители могут базироваться. Также для обеспечения работы F-16 нужны запчасти.

«В лучшем случае мы могли бы поставить на Украину несколько боеспособных F-16 в течение года или восьми месяцев, если мы действительно будем настаивать на этом», — сказал он, добавив, что истребителям придется «бороться за выживание» на поле боя.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что Киев запросил у США 128 истребителей четвертого поколения F-16. Вашингтон считает, что в перспективе Украине понадобятся от 50 до 80 западных истребителей. Он уточнил, что отправка Киеву старых моделей F-16 потребовала бы от 18 до 24 месяцев.