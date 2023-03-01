Бывшую первую леди Франции обвинили в сети в неудачной пластике лица

Супермодель Карлу Бруни обвинили в сети в неудачной пластике лица

Бывшая первая леди Франции, супермодель и певица Карла Бруни пришла на показ в рамках Недели моды в Париже, и ее обвинили в сети в неудачной пластике лица. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

Отмечается, что жена 23-го президента Франции Николя Саркози посетила шоу бренда Saint Laurent. Так, для выхода в свет она надела подвязанный поясом черный жакет, который заменил ей платье. Знаменитость была в капроновых колготках и остроносых туфлях на высоких каблуках в тон наряду. Волосы 55-летняя манекенщица распустила и нанесла легкий макияж в естественной цветовой гамме.

Читатели издания обратили внимание на лицо Бруни, предположив, что она сделала его коррекцию. «Дорогие богатые женщины, перестаньте позволять пластическим хирургам изменять ваши лица. Это никогда не заканчивается хорошо», «У нее все еще отличная фигура, но что с лицом?», «Слишком много инъекций», — заметили они.

В октябре 2022 года Карла Бруни отрезала волосы в знак поддержки протестов в Иране, начавшихся после гибели избитой полицией за «неправильное» ношение хиджаба 22-летней Махсы Амини.