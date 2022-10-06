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Бывшая первая леди Франции отрезала волосы в знак поддержки протестов в Иране

Супермодель Карла Бруни отрезала волосы в знак поддержки протестов в Иране

Фото: @carlabruniofficial

Бывшая первая леди Франции, супермодель и певица Карла Бруни отрезала волосы в знак поддержки протестов в Иране, начавшихся после гибели избитой полицией за «неправильное» ношение хиджаба 22-летней Махсы Амини. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах жена 23-го президента Франции Николя Саркози стоит на кухне в черной одежде. Знаменитость показала, как подносит ножницы к распущенным прядям и отрезает от них часть. В качестве хештега под публикацией она указала имя погибшей девушки, написанное на латинице #MahsaAmini.

Ролик модели набрал более 22 тысяч лайков. При этом комментаторы поблагодарили модель за присоединение к протесту. «Спасибо, что стала нашим голосом!», «Благодарим тебя за поддержку», «Я только что отрезала свои волосы тоже», — написали они.

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Ранее в октябре сообщалось, что французские знаменитости отрезали волосы на камеру в знак поддержки антиправительственных демонстраций в Иране, вызванных гибелью 22-летней Махсы Амини. Среди них — актрисы Жюльет Бинош, Шарлотта Рэмплинг, Марион Котийяр и Шарлотта Генсбур. Кроме того, шведский член Европарламента Абир Аль-Сахлани также намеренно лишилась волос во время выступления в парламенте в Страсбурге, Франция.

В сентябре Махса Амини приехала в Тегеран из Иракского Курдистана, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок. Пока брат ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая отправила ее в больницу. По словам молодого человека, правоохранители заверили его, что Амини впала в кому после пережитого сердечного приступа и инсульта. Через несколько дней она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Вскоре после произошедшего в Иране начались протесты. Возмущение местных жителей вызвал тот факт, что причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем. Однако, по утверждению правозащитников, в момент госпитализации у Амини шла кровь из ушей и был сломан череп, что указывало на избиение.

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Алина Гостева
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