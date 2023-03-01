Министр обороны ФРГ рассказал о плачевном состоянии бундесвера

Писториус заявил, что бундесвер не сможет держать оборону в случае нападения на страну

В случае полномасштабного нападения на Германию, бундесвер не сможет держать оборону. О плачевном состоянии Вооруженных сил ФРГ заявил немецкий министр обороны Борис Писториус, сообщает газета Bild.

«У нас нет [таких] вооруженных сил, которые были бы способны обороняться, которые смогли бы держать оборону при полномасштабной, агрессивной, жестокой войне», — рассказал министр. По его мнению, бундесвер не может выполнять задачи ни в рамках обеспечения обороноспособности самой Германии, так и в составе войск НАТО.

Писториус резюмировал, что перед страной стоит задача срочно изменить ситуацию, чтобы наконец «выполнить свои оборонные обязательства перед альянсом, чего Берлин не делал уже много лет».

Ранее стало известно, что ряд европейских политиков на условиях анонимности поделились проблемами вокруг поставок танков западного производства на Украину. Они, в частности, связаны с нежеланием некоторых стран отправлять туда сами танки, или с их нехваткой