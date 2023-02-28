Стало известно о неудачных попытках найти западные танки для ВСУ

NYT: Европа сталкивается с проблемами при поставках западных танков Украине

Ряд европейских политиков на условиях анонимности поделились проблемами вокруг поставок танков западного производства на Украину. Они, в частности, связаны с нежеланием некоторых стран отправлять туда сами танки, или с их нехваткой, пишет газета The New York Times.

Например, Финляндия, на чью помощь рассчитывали как в ЕС, так и Вооруженные силы Украины (ВСУ), отправила Киеву не танки Leopard, а три машины разминирования на базе Leopard 2. Некоторые немецкие чиновники в разговоре с NYT выразили сочувствие Финляндии, которая пока не является членом НАТО и имеет самую протяженную в Европе границу с Россией. В ФРГ также понимают, что Хельсинки не хочет ослаблять оборону в условиях конфликта на Украине.

Швеция также давно настаивала на поставках Киеву танков Leopard, но предложила только около 10 единиц боевых машин. Собеседники газеты отмечают, что раскол возник между политиками и военными: первые настаивают на отправке танков, вторые выступают против.

Наконец, недовольство вызывает позиция Польши. Хотя у нее есть около 200 танков Leopard 2, Варшава предоставит Киеву только 14. Она стала одной из стран, вызвавшихся отправить Украине западные танки в январе этого года — после разрешения Германии на такие действия.