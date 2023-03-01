Посол Германии объяснил молчание о взрывах на «Северных потоках»

Посол ФРГ объяснил молчание о взрывах на «Северных потоках» неоконченным расследованием

Молчание Запада о взрывах на «Северных потоках» обусловлено тем, что расследование инцидента до сих пор не закончено, но сам факт произошедшей диверсии является неприемлемым. Так безмолвие западных представителей касательно теракта на российских газопроводах объяснил посол ФРГ в Москве Андреас фон Гайр, сообщает РБК.

«Преднамеренные действия, подобные тем, что были совершены против газопроводов "Северный поток", неприемлемы, угрожают международной безопасности и вызывают у нас глубокую озабоченность. Эти расследования еще не завершены. Я считаю, что то же самое верно и для собственного расследования России, по крайней мере я не видел отчета о конкретном результате», — заявил посол Германии.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к диверсии на «Северных потоках». По его версии, операцию провели Военно-морские силы Соединенных Штатов, для установки бомб использовали подлодки.