МИД раскрыл позицию по новым регионам в случае мирных переговоров с Киевом

Замглавы МИД Галузин заявил о невозможности отчуждения новых регионов из-за конституции

Положения Конституции четко запрещают отчуждение российской территории, в том числе и новых регионов, которые вошли в состав России после начала специальной военной операции. Позицию Москвы по данному вопросу раскрыл заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью «Ленте.ру».

Дипломат заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России добровольно, в ходе референдумов. «Защита территориальной целостности закреплена в Конституции России, а отчуждение или призывы к отчуждению территорий преследуются в уголовном порядке», — подчеркнул он.

Говоря о возможности возобновления переговоров с Украиной, замглавы МИД обвинил Киев в популистских и оторванных от реальности «воинственных ультиматумах». По его словам, украинские власти не демонстрируют готовность к мирному урегулированию конфликта.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил против предложения Китая о прекращении огня в ходе конфликта. Чиновник пояснил, что в Киеве скептически относятся к предложению о прекращении огня и не собираются его принимать, «потому что Россия всегда использует прекращение огня, чтобы заморозить конфликт и быть готовой к новой агрессии».