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00:10, 1 марта 2023Бывший СССР

МИД раскрыл детали неудачных переговоров с Украиной в Стамбуле

Замглавы МИД Галузин заявил, что до апреля переговоры с Украиной шли почти ежедневно

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Неудачные переговоры об урегулировании конфликта на Украине начались в конце февраля и шли до середины апреля почти в ежедневном режиме. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По словам дипломата, сама идея диалога принадлежала украинской стороне. Не считая очных раундов в Минске и Стамбуле, он проходил по видеосвязи в различных форматах.

«Мы с украинцами готовили договор об урегулировании ситуации на Украине, ее нейтралитете и гарантиях безопасности. Обсуждали ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, новые территориальные реалии, обязательства Киева по демилитаризации и денацификации, недискриминации русскоязычного населения и нацменьшинств, восстановлению официального статуса русского языка», — раскрыл Галузин детали бесед.

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Он заключил, что выполнение этих требований позволило бы Киеву вернуться к истокам своей государственности на основе Декларации о государственном суверенитете 1990 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для любых переговоров о прекращении боевых действий на Украине с иностранными лидерами, включая канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

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Алевтина Запольская
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