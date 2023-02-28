Песков заявил о готовности Путина вести переговоры с Макроном и Шольцем

Песков заявил, что Путин открыт для любых переговоров, в том числе с Макроном и Шольцем

Президент России Владимир Путин открыт для любых переговоров, в том числе с французским главой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, в случае, если эти беседы помогут Москве мирно достигнуть своих целей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с газетой «Известия».

Как отметил, Песков, в Москве слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые утверждали, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать решение ситуации по Украине. Однако за последнее время подобных инициатив не было, подчеркнул он. «Это должны знать все: не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора», — добавил он.

Кроме того, большой вопрос возникает насчет нейтралитета Франции и Германии, которые косвенно принимают участие в боевых действиях, помогая Украине, а также декларируют намерение увеличивать свою вовлеченность в конфликт. «Как тогда можно рассчитывать на посреднический потенциал? Никак, этот потенциал просто пропадает», — констатировал Песков.

При этом на Украине есть те, кому не нравятся действия нынешних украинских властей, заверил представитель Кремля. «Другое дело, что тем, кто находится на Украине, просто страшно и физически опасно как-то поднять голову. Их уничтожат сразу же, их убьют», — отметил Песков, подтвердив, что Россия сможет начать переговоры с этими силами только после достижения целей спецоперации.

Макрон неоднократно говорил о желании продолжать диалог с Россией

В конце января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен продолжить переговоры с Россией. «Меня могли упрекать в том, что веду диалог с Россией. Я продолжу диалог с Россией», — подчеркнул он. О желании продолжать переговоры с Москвой французский президент неоднократно упоминал и ранее.

Позже пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр объяснила, что Макрон обычно звонит Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. «Мы хорошо видим, что сегодня разговор идет посредством оружия, время переговоров еще не пришло», — отметила она. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала звонки Макрона Путину драмой по-французски.

Путин и Зеленский не поддерживают контакты

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не общался с украинским коллегой Владимиром Зеленским несколько лет. Последняя встреча лидеров была в 2019 году на саммите «нормадского формата» в Париже. Затем российский президент несколько раз созванивался с лидером Украины — в феврале и июле 2020 года. После этого информации о контактах политиков не было.

В июне 2022 года Зеленский заявлял о готовности к ведению переговоров лицом к лицу с Путиным. Тогда он объяснил это тем, что «в России больше не с кем разговаривать». Однако 24 февраля этого года украинский президент в очередной раз отверг возможность переговоров с российским главой.

В январе Дмитрий Песков заявил, что условия для проведения переговоров с Украиной в настоящее время отсутствуют. По его словам, таких условий нет ни де-факто, ни де-юре.