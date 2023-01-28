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00:16, 28 января 2023Мир

Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией

Президент Франции Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен продолжить переговоры с Россией. Его выступление транслировалось на странице Елисейского дворца в социальной сети Twitter.

Во время выступления на приеме по случаю Нового года по лунному календарю Макрон заявил о желании продолжать дипломатию с Москвой. «Меня могли упрекать в том, что веду диалог с Россией. Я продолжу диалог с Россией», — подчеркнул он.

Ранее Макрон неоднократно заявлял о желании продолжать переговоры с Россией. Он также пожаловался на отсутствие телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в последние недели. Макрон призвал помнить о необходимости построить мирные отношения с народом, который является соседом Европы.

До этого Путин не поздравил Макрона с днем рождения.

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Марина Совина
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