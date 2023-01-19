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14:47, 19 января 2023Мир

Макрон пожаловался на отсутствие разговоров с Путиным

Президент Франции Макрон пожаловался на отсутствие разговоров с Путиным в последние недели

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Франция продолжает поддерживать Украину, но выступает за сохранение диалога Запада с Россией. Об этом заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон, его слова передает El Pais.

Глава французского государства рассказал, что много разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным до и после начала украинского конфликта. При это он пожаловался на отсутствие телефонных разговоров с российским лидером в последние недели.

Макрон призвал помнить о необходимости построить мирные отношения с народом, который является соседом Европы. «Момент для этого настанет. Я говорил это тогда, когда все об этом забывали, повторяя, что "надо поставить Россию на колени"», — подчеркнул он. По словам французского президента, возможность для диалога должна оставаться открытой.

Макрон также добавил, что Россия сейчас ищет свой путь. «Россия — это великий народ и великая держава территориально и исторически, но восстановление после 1991 года было тяжелым», — резюмировал он.

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Виктория Кондратьева
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