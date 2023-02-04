Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:13, 4 февраля 2023Мир

Во Франции объяснили звонки Макрона Путину

Представитель МИД Франции заявила, что Макрон обычно звонит Путину по просьбе Зеленского

Фото: Lukas Barth / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон обычно звонит главе России Владимиру Путину по чужой просьбе. Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр объяснила, кто именно просит об этом французского политика, ее цитирует RTVI.

По словам представителя ведомства, французский политик звонит Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. В частности, речь идет об обсуждении ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре. Лежандр добавила, что именно благодаря этим звонкам удалось направить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

«Зачем Макрон это делает? (...) Мы хорошо видим, что сегодня разговор идет посредством оружия, время переговоров еще не пришло. Но наступит момент, когда, учитывая ту поддержку, которую мы оказываем Украине на местах, украинцы решат, что наступил момент для переговоров, чтобы добиться возврата своей территориальной целостности и своего суверенитета», — заявила она.

Ранее Москва обвинила Киев в затягивании переговоров о зоне безопасности вокруг ЗАЭС. Замглавы российского МИД Сергей Рябков уточнил, что украинская сторона не ответила на предложения по зоне безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Во Франции объяснили звонки Макрона Путину
Россияне назвали желаемый ежемесячный доход
МИД Франции объяснил поставки Киеву оружия странами НАТО
В Германии сообщили о сборе доказательств военных преступлений на Украине
В США назвали возможную дату отлета китайского аэростата
Депардье назвал себя русским в ответ на вопрос об СВО
Стало известно о поведении и планах на жизнь рэпера Yung Trappa накануне смерти
Норвежские биатлонисты заявили о неправильном выборе МОК в отношении России
Подросток впервые сыграла в лотерею и сорвала джекпот в миллионы
Введение двойного потолка цен на российскую нефть объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.