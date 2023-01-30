Москва обвинила Киев в затягивании переговоров о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Рябков заявил, что Киев тянет время в вопросе переговоров о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) идут непросто. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.

Дипломат обвинил Киев в намеренном затягивании переговоров с Москвой и МАГАТЭ. «Пока консультации с МАГАТЭ идут, выносить в публичное пространство информацию о возможных параметрах зоны защиты ЗАЭС было бы неправильным», — отметил он.

Рябков рассказал, что российская сторона передала главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси свои предложения по зоне безопасности. «Насколько знаем, Киев до сих пор не дал внятного ответа на инициативу руководителя МАГАТЭ. Судя по всему, просто тянет время», — заключил он.

Заместитель министра предположил, что Украина использует ЗАЭС для ядерного шантажа. «Все это в очередной раз свидетельствует о том, что для украинских властей нет никаких сдерживающих факторов», — резюмировал он.

Ранее Гросси заявил, что соглашение по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС не является чем-то невозможным, поскольку никто не заинтересован в ядерном инциденте. Глава агентства также отметил, что нападения на станцию стали рутиной, и это — безумие.