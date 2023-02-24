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22:20, 24 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Путиным

Зеленский снова отверг возможность переговоров с президентом России Путиным

Фото: Nathan Howard / Globallookpress.com

Владимир Зеленский в очередной раз отверг возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

О нежелании садиться за стол переговоров Зеленский заявил в ходе пресс-конференции 24 февраля, отвечая на вопрос о возможном диалоге о прекращении боевых действий между Москвой и Киевом при содействии Эрдогана. Он отметил, что обсуждал эту тему со своим турецким коллегой еще до начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Он указал, что просил не только Эрдогана, но и других мировых политиков призвать Путина к переговорам. Также, по словам Зеленского, он говорил им о том, что нельзя допустить риска полномасштабной войны. «Он не смог тогда этого сделать и не только он... А сейчас он считает, что может. Сейчас мы не можем, это не тот человек, там не с кем говорить», — цитирует агентство Зеленского.

Екатерина Подвигина
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