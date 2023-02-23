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01:33, 23 февраля 2023Мир

В России назвали условие для переговоров по Украине

Замглавы МИД РФ Галузин: переговоры по Украине возможны, если Запад и Киев сложат оружие
Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин в беседе с ТАСС назвал условие для переговоров по Украине.

По его словам, переговоры могут состояться, если западные страны и украинские власти сложат оружие и прекратят обстрелы российских городов. «После этого можно будет вести обсуждение на базе новых геополитических реалий», — сказал Галузин.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что секретариат организации занял «страусиную позицию» по украинскому кризису, а потому в Москве сомневаются в его способности быть посредником в мирном урегулировании. По его словам, Россия не слышала, чтобы ООН призывал Киев к прямому диалогу с Донбассом, как того требовала соответствующая резолюция Совбеза.

В интервью BBC News президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о переговорах с Россией, заявил об отсутствии доверия к российскому лидеру Владимиру Путину.

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Марина Совина
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