Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:34, 17 февраля 2023Мир

В России усомнились в способности ООН стать посредницей в переговорах с Украиной

Постпред Небензя заявил о сомнениях России в возможности посредничества ООН по Украине
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что секретариат организации занял «страусиную позицию» по украинскому кризису, а потому в Москве сомневаются в его способности быть посредником в мирном урегулировании. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не слышали из уст представителей [секретариата] прямой критики в адрес Киева даже тогда, когда тот вел настоящую войну против своих граждан в восточных регионах», — подчеркнул он.

По словам Небензи, Россия также не слышала, чтобы ООН призывал Киев к прямому диалогу с Донбассом, как того требовала соответствующая резолюция Совбеза.

ЕС уже распространил резолюцию, которая будет вынесена на голосование Генеральной Ассамблеей ООН накануне первой годовщины боевых действий на Украине. Документ призывает к прекращению боевых действий и миру, как и обеспечению суверенитета Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Зеленский оценил вероятность присоединения Белоруссии к спецоперации на Украине
Определены мегаполисы России с подорожавшими новостройками
Раскрыта связь между внешним видом ресниц девушки и ее характером
Стало известно о переброске украинских батальонов к Артемовску
Болгария оштрафовала «Лукойл» на миллионы евро
Орландо Блум рассказал о сложных отношениях с Кэти Перри
Двум легионерам «Зенита» одобрили получение российского гражданства
Пригожин заявил о гибели четырех финских бойцов из ЧВК «Вагнер»
В России усомнились в способности ООН стать посредницей в переговорах с Украиной
Российского учителя взяли под стражу по подозрению в насилии над тремя девочками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.