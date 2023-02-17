В России усомнились в способности ООН стать посредницей в переговорах с Украиной

Постпред Небензя заявил о сомнениях России в возможности посредничества ООН по Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что секретариат организации занял «страусиную позицию» по украинскому кризису, а потому в Москве сомневаются в его способности быть посредником в мирном урегулировании. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не слышали из уст представителей [секретариата] прямой критики в адрес Киева даже тогда, когда тот вел настоящую войну против своих граждан в восточных регионах», — подчеркнул он.

По словам Небензи, Россия также не слышала, чтобы ООН призывал Киев к прямому диалогу с Донбассом, как того требовала соответствующая резолюция Совбеза.

ЕС уже распространил резолюцию, которая будет вынесена на голосование Генеральной Ассамблеей ООН накануне первой годовщины боевых действий на Украине. Документ призывает к прекращению боевых действий и миру, как и обеспечению суверенитета Украины.