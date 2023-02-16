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08:30, 16 февраля 2023Мир

ЕС и ООН разработали резолюцию о прекращении конфликта на Украине

WP: проект резолюции ЕС и ООН призывает к прекращению огня на Украине и миру

Фото: Marko Djurica / Reuters

Европейский Союз распространил резолюцию, которая будет вынесена на голосование Генеральной Ассамблеей ООН накануне первой годовщины боевых действий на Украине. Она призывает к прекращению боевых действий и миру, а также к обеспечению «суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности» республики. Цитаты из документа приводит газета The Washington Post.

Источники WP утверждают, что Украина обратилась к ЕС с просьбой разработать такую резолюцию в консультации со странами-членами ООН. Тем самым Киев хочет заручиться поддержкой международного сообщества, заявил дипломат ЕС на условиях анонимности. Документ призывает к мирному урегулированию споров.

Окончательный проект резолюции также содержит призыв «к прекращению боевых действий» и прямо ссылается на «полномасштабное вторжение в Украину» год назад, подтверждая необходимость достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира» на Украине «как можно скорее» в соответствии с Уставом ООН. Помимо просьбы о прекращении конфликта, документ призывает членов ООН и международные организации «удвоить поддержку дипломатических усилий» по достижению мира.

Предлагаемая резолюция также повторяет старое требование Генеральной Ассамблеи, чтобы Россия «немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы» от международно признанных границ Украины.

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Елизавета Наумова
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