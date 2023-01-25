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03:15, 25 января 2023Россия

Песков заявил об отсутствии контактов между Путиным и Зеленским

Представитель Кремля Песков сообщил, что Путин не разговаривал с Зеленским несколько лет
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон

Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин несколько лет не общался с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались, верно ли то, что контакты между политиками несколько лет уже отсутствуют. «Верно», — отметил пресс-секретарь. По его словам, в последний раз они виделись в 2019 году на саммите «нормадского формата» в Париже. Представитель Кремля уточнил, что Путин провел двусторонние встречи. Он беседовал с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей тогда пост канцлера Германии Ангелой Меркель.

Затем глава государства несколько раз созванивался с лидером Украины — в феврале и июле 2020 года. После этого информации о контактах политиков не было.

В июне 2022 года Зеленский в разговоре с Financial Times заявил о готовности к ведению переговоров лицом к лицу с Владимиром Путиным.

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Марина Совина
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