Песков заявил об отсутствии контактов между Путиным и Зеленским

Представитель Кремля Песков сообщил, что Путин не разговаривал с Зеленским несколько лет

Российский президент Владимир Путин несколько лет не общался с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались, верно ли то, что контакты между политиками несколько лет уже отсутствуют. «Верно», — отметил пресс-секретарь. По его словам, в последний раз они виделись в 2019 году на саммите «нормадского формата» в Париже. Представитель Кремля уточнил, что Путин провел двусторонние встречи. Он беседовал с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей тогда пост канцлера Германии Ангелой Меркель.

Затем глава государства несколько раз созванивался с лидером Украины — в феврале и июле 2020 года. После этого информации о контактах политиков не было.

В июне 2022 года Зеленский в разговоре с Financial Times заявил о готовности к ведению переговоров лицом к лицу с Владимиром Путиным.