Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:42, 1 марта 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении взвода гаубиц ВСУ в Херсонской области

ТАСС: российские силы уничтожили взвод гаубиц ВСУ с боекомплектом в Херсонской области

Фото: РИА Новости

Российские силы с помощью артиллерии уничтожили украинский взвод гаубиц «Акация» с боекомплектом в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Днепровское уничтожен взвод гаубиц 2С3 "Акация" с боекомплектом. Потери составили 3 единицы 2С3 "Акация", 2 единицы автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Как утверждает собеседник агентства, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 15 человек погибшими, а также восемь военных получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, артиллерийским ударом была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом в районе села Береговое.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Миру предрекли новые землетрясения
Пригожин ответил на обвинения США в получении спутниковых снимков
Глава МИД Ирана приедет в Россию
Посольство высказалось о россиянах на столкнувшихся в Греции поездах
Известная российская юмористка высказалась об уходе с шоу на ТНТ
Виктория Бекхэм снялась в пиджаке на голое тело для журнала
The Weeknd сыграет главную роль в спродюсированном им фильме
Автобус влетел в здание российского суда и попал на видео
Стало известно об уничтожении взвода гаубиц ВСУ в Херсонской области
Шура назвал преимущество жизни рядом с МКАД
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.