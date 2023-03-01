Стало известно об уничтожении взвода гаубиц ВСУ в Херсонской области

ТАСС: российские силы уничтожили взвод гаубиц ВСУ с боекомплектом в Херсонской области

Российские силы с помощью артиллерии уничтожили украинский взвод гаубиц «Акация» с боекомплектом в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Днепровское уничтожен взвод гаубиц 2С3 "Акация" с боекомплектом. Потери составили 3 единицы 2С3 "Акация", 2 единицы автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Как утверждает собеседник агентства, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 15 человек погибшими, а также восемь военных получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, артиллерийским ударом была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом в районе села Береговое.